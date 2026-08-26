Zeytin Hasadı 15-20 Gün Erken Başlayabilir

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, bu yıl zeytinlerdeki gelişimin geçen yıllara göre daha ileri seviyede olduğunu belirterek, hasadın normal takvime göre 15-20 gün erken başlayabileceğini söyledi. Kürlek, yüksek rekolte beklentisinin yanı sıra erken hasat ihtimalinin de sektörde dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, 2026 sezonunda zeytin hasadının geçen yıla göre daha erken başlayabileceğini belirtti.

Ağustos ayı itibarıyla zeytinlerin gelişim durumunun oldukça iyi seviyede olduğunu ifade eden Kürlek, yağışların olumlu etkisi ve ağaçların dinlenmiş olması nedeniyle ürün gelişiminin hızlandığını söyledi.

Zeytinliklerdeki mevcut görünümün erken hasat beklentisini güçlendirdiğini kaydeden Kürlek, "Zeytin tanelerinin gelişimine baktığımızda, sulama yapılmayan alanlarda dahi meyvelerin dönemine göre oldukça ileride olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hasadın geçen yıla göre yaklaşık 15-20 gün daha erken başlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bu yıl birçok tarımsal üründe olduğu gibi zeytinde de verimli bir sezon beklendiğini belirten Kürlek, Türkiye genelinde zeytinyağı rekoltesinin 400-450 bin ton seviyelerine ulaşabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ancak Ağustos sonu ve Eylül ayında yaşanacak hava şartlarının nihai rekolte üzerinde etkili olacağını vurgulayan Kürlek, üreticilerin sezonu umutla beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı