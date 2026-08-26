Haberler

Zeytin Hasadı 15-20 Gün Erken Başlayabilir

Zeytin Hasadı 15-20 Gün Erken Başlayabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, bu yıl zeytinlerdeki gelişimin iyi olduğunu ve hasadın normalden 15-20 gün erken başlayabileceğini söyledi. Türkiye genelinde zeytinyağı rekoltesinin 400-450 bin ton olması bekleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, bu yıl zeytinlerdeki gelişimin geçen yıllara göre daha ileri seviyede olduğunu belirterek, hasadın normal takvime göre 15-20 gün erken başlayabileceğini söyledi. Kürlek, yüksek rekolte beklentisinin yanı sıra erken hasat ihtimalinin de sektörde dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, 2026 sezonunda zeytin hasadının geçen yıla göre daha erken başlayabileceğini belirtti.

Ağustos ayı itibarıyla zeytinlerin gelişim durumunun oldukça iyi seviyede olduğunu ifade eden Kürlek, yağışların olumlu etkisi ve ağaçların dinlenmiş olması nedeniyle ürün gelişiminin hızlandığını söyledi.

Zeytinliklerdeki mevcut görünümün erken hasat beklentisini güçlendirdiğini kaydeden Kürlek, "Zeytin tanelerinin gelişimine baktığımızda, sulama yapılmayan alanlarda dahi meyvelerin dönemine göre oldukça ileride olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hasadın geçen yıla göre yaklaşık 15-20 gün daha erken başlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bu yıl birçok tarımsal üründe olduğu gibi zeytinde de verimli bir sezon beklendiğini belirten Kürlek, Türkiye genelinde zeytinyağı rekoltesinin 400-450 bin ton seviyelerine ulaşabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ancak Ağustos sonu ve Eylül ayında yaşanacak hava şartlarının nihai rekolte üzerinde etkili olacağını vurgulayan Kürlek, üreticilerin sezonu umutla beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Titanik eserleri hakkında mahkemeden yeni karar
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Polis şüphelenip gözaltına aldı! Bakın midelerinden ne çıktı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez bakın ne yaptı
Rusya'da gaz-kimya tesisi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Rusya'da kimya tesisindeki yangında ölü sayısı 7'ye çıktı