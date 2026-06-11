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Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin dış elektrik bağlantısının kesildiği bildirildi

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Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin dış elektrik bağlantısı tamamen kesildi, yedek dizel jeneratörler devreye alındı. Radyasyon seviyesinin normal olduğu bildirildi.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dış elektrik bağlantısının tamamen kesildiği ve yedek dizel jeneratörlerin devreye alındığı bildirildi.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, santralin ihtiyaçları için elektrik sağlayan yüksek gerilim hattının dün akşam otomatik sistemler tarafından devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Dış elektrik bağlantısının kaybedilmesinin ardından santraldeki güç ünitelerinin yedek dizel jeneratörlerden beslenmeye başlandığına işaret edilen açıklamada, ekipmanın normal şekilde çalıştığı, güvenlik sistemlerinde herhangi bir ihlal tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, santral personelinin ekipmanları kontrol ettiği vurgulanarak, güç ünitelerinin güvenli durumda tutulması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Santral sahasında ve gözlem bölgesindeki radyasyon seviyesinin doğal değerler içinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, durumun sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, elektrik kesintisinin nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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