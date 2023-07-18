Üye Girişi
Haberler

Zamlı liste ortaya çıktı! 2.5 litrelik kolanın fiyatını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Ekonomi Haberleri

En çok tüketilen içecekler arasında gösterilen kolaya zam geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş zamlı listeyi paylaştı. Yeni listeye göre, kolanın litresi 25 liraya çıkarken, 2.5 litrelik kola ise 43 liraya yükseldi.

KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar en çok tüketilen içecekler arasında yer alan kolayı da etkiledi. Yeni yapılan zamla 2.5 litrelik kola, 43 liradan satılmaya başlandı. Söz konusu zamlı listeyi, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından paylaştı.

1 LİTRESİ 25 LİRA OLDU

"Son güncellenen vergi düzenlemesiyle raflara yansıyan kola zam geçişleri" diyerek tweet atan Aybaş'ın paylaştığı görselde, 2.5 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 43 liraya, 2.5 litrelik gazozun 41.5 liraya, 1.75 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 32 liraya ve 1 litrelik içeceklerin ise 25 liraya yükseldiği görüldü.

İşte Aybaş'ın paylaştığı o liste;

Zamlı liste ortaya çıktı! 2.5 litrelik kolanın fiyatını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Haberler.com - Ekonomi

Zam Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (9)

taner ipek:

Nabalım binlirada olsa iççez işte garibanlık ehue

Cevap Yaz74Yayından Kaldır
Tek Yes:

Zamlar Avrupa'ya göre yapılıyor.

Cevap Yaz43Yayından Kaldır
Yusuf Yorulmaz:

bunlar hep dış minnakların oyunu Efendiler oyuna gelmeyin coca cola içmeyin

Cevap Yaz1021Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title