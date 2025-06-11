Z kuşağının favori oyunları siber saldırı girişimlerinde yem olarak kullanıldı

Kaspersky, Z kuşağının yoğun ilgi gösterdiği oyunlara ait görseller altında gizlenmiş kötü amaçlı veya istenmeyen dosyaları indirmek için 19 milyondan fazla girişim olduğunu tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, 2024'ün ikinci çeyreğiyle 2025'in ilk çeyreğini kapsayan analizinin sonuçlarını paylaştı.

Z kuşağı arasında en popüler 20 oyunun adı anahtar kelime olarak aratılarak gerçekleştirilen çalışma, 2024'ün ikinci çeyreğinden 2025'in birinci çeyreğine kadar olan dönemi kapsarken, mart en yoğun ay olarak öne çıktı. Bu dönemde 1 milyon 842 bin 370 saldırı girişimi kaydedildi. Dünya genelinde 19 milyondan fazla saldırı girişimi tespit edilirken, bunların 47 bin 800'den fazlası Türkiye'de kaydedildi. Türkiye, bu tür dijital tehditlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Kaspersky, oyuncuların dijital güvenliğini artırmak amacıyla "Case 404" adlı interaktif çevrim içi oyun geliştirdi.

Z kuşağı diğer tüm kuşaklardan daha fazla oyun oynadığına belirtilen açıklamaya göre, oyunlarla ilgili harcamalarda X ve Y kuşaklarını geride bırakan Z kuşağı, birkaç gözde oyuna bağlı kalmak yerine viral akımları ve yeni deneyimleri takip ederek çok sayıda oyun arasında geçiş yapıyor.

Ancak aynı dürtüsel davranışlar ve çeşitliliğe olan açıklık, siber suçluların oyuncuların alışkanlıklarını ve güvenlerini istismar etmesi sonucunu da doğuruyor. Dünya çapında 400 binden fazla kullanıcı bu gibi tehditlerden etkilendi.

Kaspersky toplamda, GTA serisiyle ilgili içeriklerin arkasına gizlenmiş dosyalardan oluşan 4 milyon 456 bin 499 saldırı girişimi tespit etti. Uzmanlar, serinin yeni oyunu GTA VI'nın 2026'da piyasaya çıkmasının beklenmesiyle birlikte bu tür saldırıların artabileceğine dikkati çekiyor.

Minecraft, geniş modlama ekosistemi ve Z kuşağı oyuncuları arasında süregelen popülerliği sayesinde 4 milyon 112 bin 493 saldırı girişimiyle ikinci sırada yer alırken, Call of Duty ve The Sims sırasıyla 2 milyon 635 bin 330 ve 2 milyon 416 bin 443 saldırı girişimiyle onu takip etti.

Modern Warfare III gibi rekabetçi Call of Duty sürümlerine yönelik hile dosyaları ve kırılmış versiyonlara olan ilgi, bu oyun etrafında zararlı yazılım faaliyetlerini artırıyor. The Sims kullanıcıları ise genellikle özel içerik veya yayınlanmamış genişleme paketlerini indirme arzusuyla, mod veya erken erişim adı altında sunulan zararlı dosyaların hedefi olabiliyor.

Çalınan hesaplar dijital pazarlarda satılıyor

Kaspersky araştırmacıları, ele geçirilen hesapların Dark Web dışında kapalı forumlar ve çevrim içi mesajlaşma uygulamalarında da satışa sunulduğunu belirtti.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) uzmanları, ele geçirilmiş oyun hesapları ve imajları satan reklamlar için darknet pazar yerlerini ve kapalı platformları analiz etti. Araştırma, bu tür tekliflerin yalnızca darknet'te değil, normal kapalı forumlarda ve Telegram kanallarında da giderek arttığını, durumun bu ve benzeri yasadışı varlıkları her zamankinden daha görünür ve erişilebilir hale getirdiğini gösteriyor.

Z kuşağının yoğun çevrim içi etkinliklerine dikkati çeken Kaspersky, bu kitlenin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesi amacıyla "Case 404" adlı oyunu kullanıcıların erişimine sundu. Bu oyunla birlikte kullanıcılar, kimlik avı, hesap hırsızlığı ve dijital dolandırıcılık gibi tehditlere karşı bilgilendiriliyor.

"Dijital öz savunma bilinci çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fatih Şensoy, siber suçluların her türden oyunu hedef aldığını belirtti.

Şensoy, onları birleştiren şeyin ise bu oyunların etrafındaki kalabalık topluluklar olduğuna dikkati çekerek, "Z kuşağı dijital olarak en aktif kuşağa karşılık geliyor ve arkalarında zengin bir veri, tıklama ve merak izi bırakıyorlar. Bu da onları öncelikli hedef haline getiriyor. Çünkü sürekli çevrim içiler, keşfediyorlar, indiriyorlar ve paylaşıyorlar. İşte bu nedenle dijital öz savunma bilinci çok önemli. Tehditlerin nasıl fark edileceğini öğrenmek, oyunlarda seviye atlamak kadar doğal olmalıdır. Biz, Case 404 ile oyuncuları dijital kimliklerini, hesaplarını ve güvenli oyun oynama özgürlüklerini koruyacak araçlar ve içgüdülerle donatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle Z kuşağının yoğun olarak ilgi gösterdiği çevrim içi oyunlarda karşılaşılan dijital tehditlere karşı alınacak önlemlere ilişkin, Kaspersky'nin Z kuşağı için özel olarak tasarladığı "Case 404" adlı interaktif çevrimiçi oyununa göz atılmasını öneren Kaspersky uzmanları, şu tavsiyelerde bulundu:

"Oyunları, modları ve araçları yalnızca resmi kaynaklardan indirin. Nadir görünümler veya ücretsiz bonuslar vaat etseler bile torrentlerden, üçüncü taraf web sitelerinden, forumlarda ve sohbetlerde paylaşılan bağlantılardan kaçının. Eşantiyonlara şüpheyle yaklaşın. Her oyun ve e-posta hesabı için güçlü, benzersiz parolalar kullanın. Kaspersky'nin sunduğu parola yöneticisi, bu parolaları oluşturmanıza ve güvenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Özellikle Steam, Epic Games ve Discord gibi platformlarda mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

URL'leri dikkatlice kontrol edin. Kimlik avı siteleri genellikle gerçek sitelerle neredeyse aynı görünür. Ancak küçük yazım hataları veya sahte alt alanlar kullanır. Arkadaşlarınızla bile hesaplarınızı veya giriş bilgilerinizi paylaşmayın. Verilerinizi tehlikeye atabilecek kötü amaçlı ekleri tespit etmek için Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."