YZF Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor

YZF Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor
Güncelleme:
Türkiye İş Bankası'nın Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen YZF Ödülleri için başvurular 17 Kasım'a kadar sürecek. Yapay zeka tabanlı çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar ödüllendirilecek.

TÜRKİYE İş Bankası bünyesinde yer alan kurumsal girişim sermayesi şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen YZF Ödülleri için başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.

Yapay Zeka Fabrikası (YZF) Ödülleri, iş dünyasında ve toplumsal alanlarda yapay zeka tabanlı çözümleri öne çıkarmak, yapay zekanın daha geniş alanlarda kullanılmasını teşvik etmek ve kurumların bu alandaki yenilikçi yaklaşımlarını görünür kılmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Ekosistemi birlikte büyütme' vizyonuyla Türkiye'de ve dünya genelinde yapay zeka girişimlerine stratejik yatırımlar yaparak, bu girişimlerin küresel başarıya ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlayan Yapay Zeka Fabrikası'nın düzenlediği YZF Ödülleri için 17 Kasım 2025'e kadar başvuru yapılabilecek.

Bu yıl YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülü, YZF Ekosisteme Katkı Ödülü, YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü, YZF STK Ödülü olmak üzere dört ana kategoride verilecek ödüllere yenilikçi, sürdürülebilir dönüşüme katkıda bulunan ve ekosistemi geliştiren tüm kurumlar başvuru yapabilecek. Kısa listede yer alan adaylar arasında yapılacak halk oylamasının ardından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek kazananlar ödüllerini 4 Aralık tarihinde İş Kuleleri'nde gerçekleşecek törenle alacak.

