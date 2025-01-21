Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilirken, kurum da bu yöndeki çalışmalarını tamamladı.

ÖİB'den edinilen bilgilere göre, bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

SATIŞLAR İHALE USULÜYLE YAPILIYOR

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştiriyor. Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

Devlet tasarruf ve verimlilik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan kamu araç ihaleleri için detaylar da belli olmaya başladı. e-İhale internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda fiyat başlangıcı 250 bin lira olarak belirlendi.