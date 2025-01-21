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Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

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Yüzlerce kamu aracı, alıcılarını bekliyor. Çeşitli kamu kurumlarından kullanımdan kalkan araçlar, düşük başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkarıldı. İhaleler, online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu durum, hem kamu maliyesine katkı sağlamayı hem de vatandaşlara uygun fiyatlı araç alma imkanı sunmayı hedefliyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilirken, kurum da bu yöndeki çalışmalarını tamamladı.

ÖİB'den edinilen bilgilere göre, bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

SATIŞLAR İHALE USULÜYLE YAPILIYOR

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştiriyor. Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

Devlet tasarruf ve verimlilik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan kamu araç ihaleleri için detaylar da belli olmaya başladı. e-İhale internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda fiyat başlangıcı 250 bin lira olarak belirlendi.

Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHasan Aydemir:

vatandaş o araç ları hiç bir zaman uygun fiyata alamayacak herkez sesbebini cooook iyi biliyor

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

galericilere kiyak,

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Gariban vatandaşa yedirirler mi bunların bile mafyası var

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hepsi göstermelik istedikleri araç ve uçağı zaten alıyorlar

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Oy kaygısı olmaz ise yağmurlu havada su vermezler. Hikaye

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

düşük fiyatla başlaması önemli değil aracın hasar durumunu biliyor musunuz zaten elle tutulur bir şey ise alıcısı sahibi bellidir bilen bilir :))

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Haber YorumlarıIzzettin Sonmez:

O araçlar çoktaaaaan sahiplerini bulmştur

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Zengin ucuza alır fakire pahalıya satar, fakir nakit parayla alamaz gider kredi çeker yemez içmez onu öder.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Almanya da Kaydi Olmayan , Silinen Araci Sokakda Birakamazsiniz..TUV Olmayan Araca Ceza Yersiniz..TC Ciftliginde de Hurda Araclar Uzerinden Gene Baska Bir RANT Olusturulmus, Musterileri de Hazirdir Zaten..

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Adamı olan alır. olmayan tabanvaya devam eder.

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