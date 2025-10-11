Yusufeli Barajı ve HES Türkiye'nin Enerji İhtiyacına Büyük Katkı Sağlıyor

Türk mühendisliğinin eseri olan Yusufeli Barajı ve HES, devreye girdiği günden bu yana ürettiği 3,4 milyon megavatsaat enerjiyle 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik üretiminde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yapımı 9 yıl süren dev proje, 2022'de tamamlanarak 2023 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)'a devredildi. Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan baraj, hem büyüklüğü hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

EÜAŞ Yusufeli İşletme Müdürü Aziz Cengiz, Türkiye'nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların kritik rolüne vurgu yaptı. Cengiz "Ülkemizde son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Bugün toplam elektrik kurulu gücümüzün yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bunun yaklaşık 33 bin megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerimize ait. Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin sergilendiği en yüksek kotlardan biri olan Yusufeli Barajı, 10 yıllık inşa sürecinin ardından 2023 yılında devreye alındı. 548 megavat kurulu güce sahip Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1.827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretim kapasitesine sahip. Bugüne kadar 3,4 milyon megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştiren santral, bu üretimle 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer katkı sağladı" ifadelerini kullandı. - ARTVİN