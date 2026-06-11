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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

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Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında 856,9 milyon dolar hisse senedi, 279,6 milyon dolar DİBS ve 261,1 milyon dolar ÖST olmak üzere toplam 1,4 milyar dolarlık menkul kıymet sattı. Merkez Bankası verilerine göre stoklar da geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 856,9 milyon dolarlık hisse senedi, 279,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 261,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Haziran haftasında 856,9 milyon dolarlık hisse senedi, 279,6 milyon dolarlık DİBS ve 261,1 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki hafta 41 milyar 590,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 40 milyar 632,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 421,9 milyon dolardan 14 milyar 238,9 milyon dolara inerken ÖST stoku 1 milyar 542,2 milyon dolardan 1 milyar 272,5 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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