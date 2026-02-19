Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'den hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlıkları, 13 Şubat haftasında önemli miktarda arttı. Hisse senedi stoku 44,1 milyar dolara, DİBS stoku ise 23,3 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 322,2 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 314,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Şubat haftasında 322,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 314,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Şubat haftasında 41 milyar 537,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Şubat haftasında 44 milyar 12,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 22 milyar 572,3 milyon dolardan 23 milyar 345 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 1 milyar 549,9 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
