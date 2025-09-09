Yurt dışına çıkış harç tutarı 1000 liraya yükseltildi

Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışına çıkış harcı 1000 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1000 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseltildi. Karar, bu geceden itibaren yürürlüğe girdi.