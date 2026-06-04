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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

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Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Mayıs haftasında 91,1 milyon dolar hisse senedi, 134,5 milyon dolar DİBS ve 0,5 milyon dolar ÖST sattı. Hisse senedi stoku artarken DİBS ve ÖST stoklarında düşüş yaşandı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 91,1 milyon dolarlık hisse senedi, 134,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 0,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 26 Mayıs haftasında 91,1 milyon dolarlık hisse senedi, 134,5 milyon dolarlık DİBS ve 0,5 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Mayıs haftasında 41 milyar 590,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 515,6 milyon dolardan 14 milyar 421,9 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 545,8 milyon dolardan 1 milyar 542,2 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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