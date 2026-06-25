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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

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Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 465,7 milyon dolar hisse senedi, 339,7 milyon dolar DİBS ve 365,6 milyon dolar ÖST alarak toplamda 1,17 milyar dolarlık menkul kıymet aldı. Merkez Bankası verilerine göre stoklar da arttı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 465,7 milyon dolarlık hisse senedi, 339,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 365,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 465,7 milyon dolarlık hisse senedi, 339,7 milyon dolarlık DİBS ve 365,6 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 19 Haziran haftasında 40 milyar 801,1 milyon dolardan 42 milyar 908,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 589,5 milyon dolardan 15 milyar 109,1 milyon dolara çıkarken, ÖST stoku da 1 milyar 269,4 milyon dolardan 1 milyar 629,7 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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