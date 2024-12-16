Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini duyurdu. Yeni yılla birlikte yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanlarındaki veznelerden temin edilebilecek.

ESKİ ÜCRETLE ALINAN PULLAR NE ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEK?

2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 TL'nin ödenmesi zorunlu olacak. 10 Ocak 2025 itibarıyla da yurt dışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona erecek.