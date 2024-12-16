Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışı çıkış harcında pulla ödeme dönemi 1 Ocak'ta sona eriyor. Harç artık dijital platformlar ve bankalar üzerinden ödenebilecek.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini duyurdu. Yeni yılla birlikte yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanlarındaki veznelerden temin edilebilecek.

Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

ESKİ ÜCRETLE ALINAN PULLAR NE ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEK?

2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 TL'nin ödenmesi zorunlu olacak. 10 Ocak 2025 itibarıyla da yurt dışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona erecek.

Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
img

Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu
img

Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.