Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Tarımın geleceği için işçi getirilebilir

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mevsimlik işçi sorununun krize döndüğünü belirterek, "Tarımın geleceği için Afrika, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelerden işçi getirilebilir" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konumu ve ikliminin elverişli olmasından dolayı yılın her döneminde farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Çukurova'da mevsimlik işçi sorunu nedeniyle hasatların önemli ölçüde aksadığına dikkat çekerek, "Girdi maliyetleri, doğal afetler gibi birçok zorlukla mücadele eden ve her şeye rağmen üretimine devam çiftçilerin hasat zamanında mevsimlik işçi bulamama sorunu bir krize dönüşmüş durumda. Son yıllarda azalan işçi sayıları bugün neredeyse yok denecek kadar az" dedi.

"İşçi sayısının az olmasından dolayı hasada gelen işçiler de erken saatlerde paydos ediyorlar"

Başkan Doğan, dünyada gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığını belirterek, "İnsanlığın geleceği için sürdürülebilir tarım üretimi şart. Mevsimlik işçi sorunu, tarım sektörüne ve sürdürülebilirliğe büyük ölçüde zarar verebilir. Birçok sorunu aşmaya çalışarak üretime devam eden çiftçi ürünlerini hasat edemezse, zarar edecek ve üretimi bırakacaktır. İşçi sayısının az olmasından dolayı hasada gelen işçiler de erken saatlerde paydos ediyorlar. Tüccar ve çiftçi işçilere söz geçiremiyor kamyonlar tam dolmadan işi bırakıyorlar. İşlerini erken bitirmek için, bahçelerde düzensiz kesilen ürünler paketleme tesislerinde sorunlara yol açıyor. Üreticiler zor durumda. Tarımın geleceği için çok önemli olan bu konuya yetkililerin acil çözüm üretmeleri gerekmektedir. Afrika, Türk Cumhuriyetleri gibi emek ucuz ülkelerden işçi getirmek bu çözümlerden biri olabilir" şeklinde konuştu. - ADANA