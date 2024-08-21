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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Çiftçilerin maliyet baskısı artıyor

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektöründeki zorlu süreci değerlendirirken, çiftçilerin karşılaştığı maliyet baskısına dikkat çekti. Doğan, çiftçilerin kredi başvurusu sürecinde ekspertiz ücretlerinin yanı sıra ikinci ekspertiz raporu istenmesinin çiftçilere ekstra bir maliyet anlamına geldiğini belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün içinde bulunduğu zorlu süreci değerlendirirken, çiftçilerin karşılaştığı maliyet baskısına dikkat çekti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kredi çekmek isteyen çiftçilerin 10 milyon ve üzerinde çıkan tarla veya bahçesi için ikinci ekspertiz uygulamasının çiftçiler üzerinde ekstra maliyet unsuru haline geldiğini belirterek, bu uygulamanın 20 milyon ve üzeri rakamlar için yapılmasını ve ekspertiz ücretlerinin de azaltılması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin tüm yıl boyunca birçok sorunla mücadele ettiğini ve her geçen gün artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Doğan, "Çiftçiler üretime devam edebilmek için kredilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak, kredi başvuru sürecinde ekspertiz ücretlerinin yanı sıra 10 milyon TL'nin üzerinde çıkan rakamlar için ikinci bir ekspertiz raporu istenmesi, çiftçilere ekstra bir maliyet anlamına gelmektedir. Tek ekspertiz raporu için 13 bin TL ödeyen ve zaten zor durumda olan çiftçilerin, ikinci ekspertiz ücreti mali yükünü daha da artırmakta ve çiftçiler üzerinde bir baskı oluşturmaktadır" dedi.

Tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından bu tür ekstra maliyetlerin azaltılmasının önemli olduğunu kaydeden Doğan, "BDDK'nın, her yıl enflasyon oranına göre ekspertiz limitlerini artırması gerekiyor. Bu artış yapılmadığında, limitler düşük kalıyor ve bu durum, ikinci bir ekspertiz yapılma zorunluluğunu doğuruyor. Sonuç olarak, tüm çiftçilerimiz bu durumdan mağdur oluyor. Bu yanlıştan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Çiftçilerimiz, zaten artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları ile mücadele ediyor. Gerekli adımlar bir an önce atılmalı, rakamlar bir an önce revize edilmelidir. Yetkililerden, bu uygulamanın gözden geçirilmesini ve çiftçilerin mali yükünün hafifletilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Akın Ekonomi Yüreğir Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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