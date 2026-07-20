Fatih Köse: 'Yuntdağı'nı doğa turizminin merkezi yapabiliriz'

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesinin tarım, hayvancılık ve kırsal turizmin bir arada değerlendirilmesiyle yeniden cazibe merkezi haline gelebileceğini belirterek, Aigai antik kentinin ve Osmancalı yakınlarındaki Fosil Ormanının da bu vizyonun önemli parçaları olduğunu söyledi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kırsaldan kentlere yaşanan göçün tersine çevrilmesi için tarım ve hayvancılığın turizmle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Köse, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki köylerin doğal yapısı, tarımsal üretimi, hayvancılık kültürü ve tarihi değerleriyle kırsal turizmin örnek destinasyonlarından biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Köse, geçmiş yıllarda ekonomik nedenlerle büyükşehirlere göç eden birçok vatandaşın bugün yeniden doğayla iç içe, sakin ve üretim odaklı bir yaşamı özlediğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda kırsal turizm çok daha fazla önem kazanacak. Doğasını koruyan, üretmeye devam eden köyler geleceğin turizm merkezleri olacak." dedi.

Yuntdağı'ndaki Osmancalı, Maldan, Recepli, Karakılınçlı, Pınarköy, Süngüllü ve çevre mahallelerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin turizmle desteklenmesi gerektiğini kaydeden Köse, çiftlik konaklamaları, süt sağım deneyimleri, buzağı besleme etkinlikleri, organik ürün satışları ve kırsal yaşam atölyelerinin bölgeye ekonomik hareketlilik kazandıracağını söyledi.

Bölgenin yalnızca doğal güzellikleriyle değil tarihi mirasıyla da öne çıktığını dile getiren Köse, Yuntdağı sınırları içerisinde bulunan Aigai antik kentinin ve Osmancalı yakınlarındaki milyonlarca yıllık fosil ormanın kırsal turizm rotalarına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Köse, "Turistler sabah çiftlikte doğal kahvaltı yapıp süt sağımına katılabilir, öğleden sonra Aigai antik kentini gezebilir ardından fosil ormanında milyonlarca yıllık bir geçmişe yolculuk yapabilir. Böylece hem çiftçimiz kazanır hem de bölgemiz kalkınır." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve üreticilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Köse, çevre temizliği, hijyen standartları, güvenli gıda üretimi ve konaklama altyapısının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, "Yuntdağı sadece tarımın ve hayvancılığın değil, aynı zamanda doğa, tarih ve kültür turizminin de merkezi olabilir. Aigai antik kenti, fosil ormanı ve köylerimiz birlikte değerlendirildiğinde bölge, Manisa'nın yeni kalkınma modeli haline gelebilir. Üreten köylerimiz turizmle güçlenecek, gençler yeniden topraklarına dönme umudu bulacaktır." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı