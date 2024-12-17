Yünsa, Sürdürülebilir Büyümede Dünyanın En İyi Şirketleri Arasında

Yünsa, "Sürdürülebilir Büyümede Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" (World's Best Companies in Sustainable Growth 2025) araştırmasında ilk 500 şirket içerisinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TIME dergisinin küresel veri analiz platformu Statista işbirliğiyle hazırladığı araştırmada, gelir büyümesi, finansal istikrar ve çevresel etki olmak üzere üç alanda yapılan analizlerle, dünya genelinde çevresel verilerini şeffaf bir şekilde açıklayan şirketlerin 2021-2023 arasındaki performansları değerlendirildi.

30'dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirketin değerlendirildiği ve dünya çapında üstün başarı sergileyen 500 şirketin belirlendiği araştırmada, yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 365'inci sırada yer aldı ve listeye girebilen 3 Türk şirketinden birisi oldu.

Finansal istikrar, gelir büyümesi ve kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında karbon ve su ayak izini azaltma ile su ve enerji tasarrufu alanlarında gerçekleştirilen iyi uygulamalar, Yünsa'nın bu listeye girmeye hak kazanmasını sağlayan faktörler olarak gösterildi.

"Sürdürülebilirlik odaklı vizyonun bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, Yünsa'nın elde ettiği küresel başarının, sürdürülebilirlik odaklı vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti.

Yünsa olarak finansal istikrar, gelir büyümesi ve sürdürülebilirliği şirket stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Sürmegöz, "TIME ve Statista'nın bu prestijli listesinde, dünya çapında 500 şirket arasında yer almak, bu alandaki hassasiyetimizin ve stratejilerimizin doğruluğunun bir kanıtı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik kapsamında çevresel etkileri azaltmada gösterdikleri projeler ve karlı büyümeye odaklanan finansal istikrarlarının, bu başarının temel taşlarını oluşturduğunu kaydeden Sürmegöz, "Bu hedeflerimizi, global başarılarla taçlandırmaktan gurur duyuyoruz. Finansal büyüme odağımız ve sürdürülebilir yenilikçi çevresel çözümlerimizle sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.