Yünsa, 2024 Yılı Genel Kurulunda Temettü Dağıtma Kararı Aldı

Yünsa, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yılı karla kapatarak hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa'nın 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu ve hissedarların katılımıyla Yünsa Çerkezköy Üretim Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, şirketin 2024 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyeleriyle paylaşılması, konsolide finansal tablolarının okunması ve 2025 yılı beklentilerinin sunulmasıyla devam etti.

Sürmegöz, genel kurulda 2024 yılı için dağıtılabilir karının yüzde 50'sini dağıtma kararı aldıklarını açıkladı.

Genel kurul sonrası Yünsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2024'ün karından 480 milyon lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak pay başına yüzde 3,82 brüt, yüzde 3,24 net kar payının 28 Nisan tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

"Sürdürülebilir büyüme hedefimizde güçlü duruşumuzu koruduk"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, tüm paydaşlar için değer yaratma gayesiyle çalıştıklarını belirtti.???????

2024'ün, küresel ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon baskısı nedeniyle iş dünyası açısından oldukça zorlu geçtiğini aktaran, Sürmegöz, "Tüm bu zorluklara rağmen, Yünsa olarak kararlılıkla ve stratejik adımlarla ilerleyerek sürdürülebilir büyüme hedefimizde güçlü duruşumuzu koruduk. Sektördeki değişen global moda trendlerini ve müşteri beklentilerini dikkatle analiz ederek yenilikçi koleksiyonlar geliştirdik, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak rekabette güçlü bir konumda kalmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Sürmegöz, 2024'te 24 yeni dokuma tezgahı ve büküm makineleriyle üretim gücünü artırdıklarına değinerek, enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlayan yatırımlarıyla verimliliği yükselttiklerini anlattı.

Yünsa'nın finansal sağlamlığının, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından verilen 'AA' notuyla tescillendiğini ve kurumsal yönetim alanındaki gelişmelerle notunu 8,86'ya yükselterek sadece finansal değil, yönetimsel anlamda da güçlü bir yapı sergilediklerini vurgulayan Sürmegöz, "Sürdürülebilirliği yalnızca bir trend olarak değil, şirketimizin temel sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu anlayışımız sayesinde Time ve Statista tarafından dünyanın en başarılı 500 şirketinden biri seçilmek ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilmek bizim için büyük bir gurur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sürmegöz, teknolojiye olan yatırımlarını sürdürerek dijital dönüşümde sektör liderliğini pekiştirdiklerini belirterek, toplumsal sorumluluklarını da ihmal etmediklerini ve Yünsa'nın Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği (YÜNDER) aracılığıyla gençlere burs desteği sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

2025'e umut, kararlılık ve net hedeflerle başladıklarına işaret eden Sürmegöz, "Yatırımlarımız, güçlü finansal yapımız ve yenilikçi vizyonumuzla ülkemiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için değer üretmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.