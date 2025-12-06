Haberler

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki çiftçi grevi nedeniyle 2 Aralık'tan itibaren İpsala ve Kipi Gümrük kapılarında tır işlemlerinin yapılamadığını duyurdu. Grev kapsamında bazı ürünlerin geçişi için muafiyet girişimlerinde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki grev nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük kapılarında tır işlemleri yapılamadığını, bazı ürünlerin geçişinin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev kapsamında, Yunanistan tarafındaki yolun tır geçişlerine kapatılması nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük kapılarındaki tır işlemlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, grev kapsamında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisinin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Frigorifik (soğutucu) tır araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve, sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR (Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması) belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin, grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'ın, Bulgaristan ve Makedonya'ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da tır geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir. Bu süreçte tırların, Yunanistan'daki Çiftçi Grevi nedeniyle diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.