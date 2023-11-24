Yüksekova Ziraat Odası Başkanı, sulama sorunlarını DSİ'ye iletti

Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçedeki sulama sorunlarını DSİ Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna'ya iletti.

Göreve geldiği ilk günden beri çiftçinin derdiyle birebir ilgilenen Başkan Geçirgen, bölgede tarım üretiminin üs seviyeye çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle bölgede sulama sorunlarını iyileştirmek için Van'da bir takım ziyaretler gerçekleştiren Başkan Geçirgen, DSİ Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna'ya da bir araya geldi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Yüksekova ilçemize bağlı köylerimizdeki dere ıslah çalışmaları hakkında çiftçilerimizin sorunlarını ve taleplerini DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna'ya ilettik. Müdürümüz Ayhan Şahna, Hakkari ve Yüksekova'daki üretim endeksi çalışmalarımızdaki gayretlerimizi tebrik etti. Özellikle de bölgedeki çiftçilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğimiz için de teşekkür etti. Çiftçilerimizin yaşamış olduğu sorunların hepsini not alarak en yakın zamanda çözüme kavuşturma adımlarını atacaklarını ifade ettiler. Müdürümüze özellikle de Salkımlı ve Değerli göletleri hakkında da çalışmaların ivedilikle yapılması konusunda ricamızı ilettik. Çiftçilerin derdiyle dertlenen bir bölge müdürümüz olduğu için çiftçilerimiz adına çok mutlu olduğumu ifade ettim" dedi.

Gerekli çalışmaları bölge için yapacaklarını belirten DSİ Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna ise "Yüksekova'daki verimli toprakların susuz kalmaması ve üretime engel oluşturabilecek konuların ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı yapacağız. Özellikle de Valimiz Ali Çelik Beyin bölge için gece gündüz demeden yaptığı gayretleri bizleri de mutlu ediyor. Hakkari ilçelerindeki sorunları yakından takip ediyor ve gerekli çalışmaları da yapacağız. Özellikle de Dilimli Barajı'ndaki sulama projemizi çiftçilerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ