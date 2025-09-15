Yüksekova'da Mısır, Karpuz ve Kavun Hasadı Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde ilkbaharda ekilen mısır, karpuz ve kavunların hasadına başlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekle büyütülen ürünler, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Demirkonak köyü sakinlerinden Şerafettin Ertuğrul'a ait tarlalarda düzenlenen hasat programına üst düzey katılım gerçekleşti. Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ile muhtarlar ve köy sakinleri etkinlikte bir araya geldi. Heyet, Şerafettin Ertuğrul'un tarlasını gezerek, yetkililerden ve çiftçiden bilgi aldı.

Çiftçilikte güzel işlere imza attıklarını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, "Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Ziraat Odası ile birlikte Demirkonak köyümüzde mısır, karpuz ve kavun hasadını yaptık. Özellikle çiftçilerimizin emeklerini yerinde görmek için incelemeler yaptık. Bu çalışmaların devamlılığını yapmak ve sürdürmek için onların taleplerini dinledik ve gereken yardımları da yapacağımızı belirttik" dedi.

Hayvancılık için silajlık mısır hasadına başladıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise, "Hayvancılığın büyük bir kısmı bu bölgede yer alıyor. Biz de bugün Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köy ziyaretinde bulunarak, hasat programına katıldık. Köyün büyük bir kısmında mısır, karpuz ve kavun hasadı yapıldı. İnşallah köylerimiz güzel bir seneye yol alır. Biz de onların taleplerini yerinde dinleyerek, gerekli yardımlar için yardımcı olacağız. Üreten bir Yüksekova için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ