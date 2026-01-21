ABD Yüksek Mahkemesinde Trump'ın Fed Üyesi Cook'u görevden alma girişimine yönelik dava görüldü

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine yönelik davada, tarafların savunmalarını dinledi.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada, Trump yönetimini temsil eden John Sauer ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u temsil eden Paul Clement, yaptıkları açıklamaların ardından Yüksek Mahkeme yargıçlarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak söz alan Sauer, yasaların Trump'a "haklı neden" halinde görevden alma yetkisi verdiğini ve Cook hakkındaki iddiaların derhal görevden alınmayı gerektirdiğini savundu.

Sauer, Yargıç Amy Coney Barrett'in, Cook'un görevden alınmasının piyasalar açısından risklerini sorması üzerine, bunun Cook'un görevde kalmasına izin verilmesi halinde Fed'in itibarına verilecek kalıcı zarar riskiyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fed'in bağımsızlığı vurgulandı

Yargıç Brett Kavanaugh, Başkanın tek başına belirlediği "haklı neden" eşiğinin "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı, hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Kavanaugh, Trump yönetimin bu tezinin kabul edilmesinin, gelecekte bir Demokrat başkan göreve geldiğinde de mevcut başkanın atadığı yöneticileri görevden almasının önünü açabileceği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Sauer, Fed'in bağımsızlığının önemini inkar etmediklerini, ancak bir denge kurulması gerektiğini ve bunun "hiçbir yönetici görevden alınamaz" anlamına gelmediğini savundu.

Sauer, dava alt mahkemeye geri gönderilirse, Yüksek Mahkemenin bu süreçte Cook'un görevden alınmasına izin vermesi gerektiğini belirtti.

Cook'un avukatı "haklı neden" için yargısal inceleme gerektiğine işaret etti

Cook'u temsil eden Paul Clement de eski ABD başkanları Woodrow Wilson'dan Joe Biden'a kadar hiçbir liderin, "daha düşük faiz ve daha gevşek para politikası cazibesine rağmen" bir Fed Yönetim Kurulu üyesini "haklı neden" gerekçesiyle görevden almayı dahi denemediğini söyledi.

Trump yönetimini temsil eden Sauer'in argümanlarını eleştiren Clement, bu argümanların, Fed gibi bir kurumda görevden alma sınırlamasını fiilen yalnızca başkanın takdirine bağlı bir uygulamaya dönüştüreceğini savundu.

Clement ayrıca, görevden almanın "haklı nedene" dayanıp dayanmadığı konusunda yargısal inceleme bulunmaması halinde tüm sürecin bir "şakaya" dönüşeceğini ifade etti.

Trump'ın Cook'u görevden alma girişimi mahkemeye taşınmıştı

ABD Başkanı Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

İlgili yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir Fed Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirten Trump, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, Cook'un kovulmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise bu karara itiraz etmiş, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz Mahkemesinden de ret alan Trump yönetimi, son olarak davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımış ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulmasını istemişti.

Yüksek Mahkeme, yapılacak duruşmaya kadar Cook'un görevde kalmasına izin vermişti.