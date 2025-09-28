Haberler

Yozgat'ta TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Yozgat'ta TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni Gerçekleştirildi
Yozgat'ta yapımı tamamlanan Menekşe Evleri TOKİ konutlarının anahtar teslim töreni yapıldı. Törende, hak sahiplerine konut anahtarları verildi ve projenin ayrıntıları paylaşıldı.

Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine teslim edildi.

Yozgat'ta Menekşe Evleri TOKİ yerleşkesinde tamamlanan dairelerin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Projenin ayrıntılarından söz eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz, "338 hak sahibi ile 2022 yılında yüzde 100 mutabakata varılarak Türkiye'de ilk defa bir kentsel dönüşüm alanında tüm hak sahipleri ile uzlaşma sağlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızca bugüne kadar 48 ay boyunca hissedarlar dahil olmak üzere 338 hak sahibine toplam 17 milyon 540 bin 200 lira kira yardımı yapılmıştır. Projede toplam 53 bin 360 metrekare inşaat alanımız ve 14 blok sayımız bulunuyor. Bloklardan 2 blok 92 metrekare 2 artı 1 konseptinde, 3 blok 121 metrekare 3 artı 1 konseptinde ve 9 blok 139 metrekare 3 artı 1 konseptinde projelendirilmiştir. Toplam konut sayımız 301 toplam iş yeri sayısı 22 otopark sayısı 10 tanesi engelli olmak üzere 190'dır. Proje kapsamında üretilen 184 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibariyle başlanmıştır. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri daha sonraki süreçte satışa sunulacaktır" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise "Emekleri olan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anahtarlarını alacak, mutlu yuvalarına kavuşacak insanlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Protokol üyelerinin hak sahiplerine anahtar tesliminin ardından örnek dairelerin gezilmesiyle program sona erdi. - YOZGAT

