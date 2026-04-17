Yozgat'ta besicilere damızlık manda dağıtıldı

Yozgat'ta besicilere damızlık manda dağıtıldı
Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Manda Islah Projesi' kapsamında İstanbul'dan getirilen damızlık erkek mandalar, yüzde 50 hibe desteğiyle 20 besiciye dağıtıldı. Törene katılan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarım ve hayvancılıktaki önemine değinerek, projenin amacının sağlıklı hayvancılığı sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade etti.

Yozgat'ta "Manda Islah Projesi" kapsamında İstanbul'dan getirilen damızlık erkek mandalar, yüzde 50 hibe desteğiyle 20 besiciye dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manda Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, merkeze bağlı İnceçayır köyünde düzenlenen törenle 20 besiciye birer damızlık manda teslim edildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarım ve hayvancılıkta önemli kentler arasında yer aldığını belirtti.

Yozgat'ın manda yetiştiriciliğini halen sürdürdüğünü dile getiren Özkan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve üreticilerimizle damızlık manda dağıtımını gerçekleştirdik. Süreç dahilinde amacımız üretimi sürdürmek ve sağlıklı ıslahı da yerine getirmek." dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Erdinç Veske de yetiştiricilere manda desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Muzaffer Keser de 2011 yılında 87 bin olan manda varlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2023'te 197 bine yükseldiğini, sonraki yıllarda 164 bine kadar gerilediğini belirterek, gençleri hayvancılığa yönelmeye davet etti.

Destekten faydalanan besici Sezai Altunok ise köyde mandacılık yaptıklarını, devlet ve valiliğin desteğiyle temin edilen damızlıklarla ırkın ve süt veriminin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, sağlanan yüzde 50 hibe desteği için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya tarihinde eşi benzeri yok! O ülkede çocuk suçlulara müebbet
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket