Yozgat'ta Kuru Soğan Fiyatları Tarlada ve Tezgahda Farklılık Gösteriyor

Yozgat'ta hasadı yapılan kuru soğan tarlada 5 liraya alıcı bulurken, tezgahta 15 liraya satılıyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde kuru soğan hasadı başladı. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçileri, sökümünü yaptıkları soğanları kestikten sonra çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiriyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. Yozgat'ın verimli topraklarında hasadı yapılan kuru soğanın kilogramı tarlada 5 liraya satılırken tezgahta 15 liraya satışa sunuluyor. Üreticiler de, soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor.

10 dönümden ancak 3 ton ürün bekliyorum

Aydıncık ilçesinde soğan üreticisi Ersan Üngör, 10 dönüm alandan 3 ton ürün elde etmeyi beklediklerini söyleyerek, "Şu anda maliyetlerimiz çok yüksek. Soğan sökümü için 150 kişi çalıştırıyoruz. Satışlarımız çok zor. Kilogramı tarlada 5 lira ve alıcı bulunamıyor. Piyasada soğanın kilogramı daha yüksek, üretici şu an memnun değil. İhracatın açılmasını bekliyoruz ancak bizi ihracat kurtarır. Susuzluktan dolayı verim düştü. Su kaynaklarımız kısıtlı, istediğimiz verimi alamıyoruz, 10 dönüm alandan 3 ton ürün bekliyoruz" dedi.

"Atanmayı bekliyorum, boş zamanımızı çalışarak geçiriyoruz"

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden gelen Cihan Kıran isimli mevsimlik işçi de sıcak havalarda soğan sökmenin kendilerini yorduğunu belirterek, "Üniversiteden mezun oldum, atanmayı bekliyorum, polislik sınavına girdim sonuçlanmasını bekliyorum. Boş zamanlarımızda da buralara gelip mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Patates topluyoruz, soğan söküyoruz. Bu güneşin altında çok zor oluyor. Yevmiyeler piyasa şartlarına göre çok düşük, biraz daha artırılmasını bekliyoruz. Buradan kazandığımız sadece karnımızı doyurmaya yetiyor" diye konuştu.

"Sıcakta soğan sökmek zor oluyor"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Kenan Gök isimli tarım işçisi de, "Birkaç gündür hava çok sıcak oluyor. Sabah patates topluyoruz, akşam soğan söküyoruz, çok zor oluyor. Tarım işçisiyiz, 850 kilometre yoldan geliyoruz, 2 senedir geliyorum buraya. Yevmiyeler düşük, memnun etmiyor bizi. Yevmiyelerin artırılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT