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Yozgat'ta Kuraklık Hububat Üreticilerini Olumsuz Etkiledi

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Yozgat'ta yaşanan kuraklık, hububat üreticilerini olumsuz etkiledi. Ekinler sararıp kururken çiftçiler, hayvanlarına yem olarak kullanacak.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat'ta etkisini gösteren kuraklık, hububat üreticilerini olumsuz etkiledi. Üründen umudunu kesen çiftçiler, arazide sararıp kuruyan ekinleri hayvanlarına yem olarak kullanacak.

İlkbahar aylarında beklenen yağışın olmaması nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da çiftçiyi olumsuz etkiledi. Yağış yetersizliği nedeniyle birçok bölgede ekili hububat alanları sararıp kurudu. Yerköy ilçesine bağlı Kömüşören köyünde hububat tarlalarında kuraklık had safhaya ulaştı. Ekinler başağa dönüşmeden sararıp kururken çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım bekliyor. Mahsulün tarlada kaldığı Kömüşören köyünde çiftçiler, arpa ve buğday ekili tarlalarını sürülerine saman yapmak için kullanılacaklarını da sözlerine ekledi.

"Hububat alanlarına biçer girmeyecek"

Köylerinde yüzde 90 oranında hububat ekili tarlalarda kuraklık yaşandığını söyleyen Kömüşören köyü muhtarı İbrahim Karataş, "İnanın çoğu tarlaya biçer girmeyecek arazilerimiz var. Burada hayvanlar yayılacak. Bu da vatandaşı çok zor duruma sokacak. Gerçekten çok zor durumdayız, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kuraklık sigortası pahalı olduğu için yaptıramamıştık. Zarar tamamen köylüden çıkacak. Devletimizin bizi gözetmesi lazım, zor durumdayız ama şu an yapacağımız bir şey yok. Devletimizin yardımını bekliyoruz. Benim 60 dönüm hububat alanımın tamamı kurumuş, hayvanları kuruyan tarlaya getirdim otlattım. Kesinlikle biçer girmeyecek buraya. 60 dönüm alana ben 100 bin lira para harcadım. Zararımız büyük" dedi.

"Kıraç tarlalardan verim alamayacağım"

Kömüşören köyü çiftçilerinden Sefa Çağlar ise, "Normal sigortamızı yaptırdık ama kuraklık sigortamızı primi yüksek olduğu için yaptıramadık. Kuraklık nedeniyle hububat sararıp kurudu. Artık burada ancak hayvanlar yayılır. Ben 200 dönüm alana buğday ekmiştim, sulayabildiğim tarladan verim alacağım kıraç tarladan verim almayacağım. Buralar hayvanlara yem bile olmayacak kadar kötü durumda" şeklinde konuştu.

"Borç parayla tarlamızı ekmiştik"

Zararlarının büyük olduğunu belirten Hacı Bozkurt ise, "Tarlalarımızın büyük kısmını borç parayla ektik. Ben Tarım Kredi Kooperatifinden tohum ve gübreyi borçla aldım, herkes borçlu. Çiftçi büyük sıkıntıda, devletimizin yardımını bekliyoruz. Özellikle bilinçli tohum, toprak analizi ve gübre, su konusunda çiftçiye yardımcı olması lazım" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yozgat Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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