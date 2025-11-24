Yozgat'ta Kapanan Fabrikalar İşçileri Mağdur Etti

Haber : Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Genç Sanayici İş Adamlar Derneği (YOGSİAD) Başkanı Ayhan Çelik, Yozgat'ta son bir yıl içerisinde 3 fabrikanın kapandığını, tazminatlarını alamayan çalışanların mağdur olduklarını belirterek, işsizlik sigortası fonu gibi kıdem tazminatı fonu kurulması ve işçinin doğrudan buradan tazminatını alması durumunda işverenin de işçinin de mağdur olmayacağını söyledi.

Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de işverenlerle işçiler arasında büyük sıkıntıların yaşandığını, uzun süre çalışanların kıdem tazminatlarının yüksek bir meblağ tutması nedeniyle "hem işçilerin hem de işverenin" mağdur olduğunu bildirdi.

Çelik, kimsenin mağdur olmaması için işverenlerin, işsizlik sigortası fonuna olduğu gibi her ay yüzde 1 Hazine'ye prim ödemesinin ve işçinin de tazminatını buradan almasının sağlanmasını önerdi.

"Yozgat'ta 18 bin işsiz var ama biz iş yerlerimizde çalıştıracak işçi bulamıyoruz"

YOGSİAD Başkanı Çelik, tazminat ödemelerinde işverenin sıkıntı yaşadığının altını çizerek, son bir yılda Yozgat'ta 3 firmanın kapandığını, 500 emekçinin kıdem tazminatlarını alamadıkları için mağdur olduklarını anlattı.

Çelik, şunları söyledi:

"İşsizlik fonu gibi kıdem tazminat fonu oluşturulursa işçi işten ayrıldığı zaman veya firma kapandığı zaman direkt devletten tazminatını aldığı zaman işveren de işçi de her mağdur olmaz. İşçi diyecek ki; nasıl olsa ben 25 yıl çalışıp, 30 yıl çalışıp emekli olacağım. 3 yıl A firmada 3 gün 5 gün B firmasında çalışacağım ve toplam tazminatımı alacağım ve mağdur olmayacağım diye özel sektöre güven oluşacak. Tazminatlar yüksek olduğu için işçiler mağdur oluyor, işveren ödeyemiyor. İşveren de mağdur oluyor, işletmeler kapanıyor. Mesela 10 yıl çalışan, tazminatı 1,5 milyon lira tuttuğu zaman bu parayı alamıyor. Alamayınca hem yaşı geçiyor başka bir işe giremiyor hem de özel sektöre güvenemiyor. Bizim burada özel sektöre güven oluşturabilmemiz için bu kıdem tazminatının düzenli olarak devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Bu talebimizin neticesinde özel sektöre Türkiye genelinde ciddi güven oluşacak. Çalışan tazminatını aldığı için her yere düzenli olarak gidecek, bir sıkıntı olmayacak. Bütçe hazırlanmasında bu konunun dikkate alınmasını istiyoruz. Dikkate alınması halinde hem işçi rahatlayacak hem işveren rahatlayacak, hiç kimse mağdur olmayacak. Özel sektör de işçi bulmakta sıkıntı çekmeyecek.

Yozgat'ta 18 bin işsiz var ama biz iş yerlerimizde çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Kırşehir'de bir resmi kurum 13 kişi alacak 110 bin kişi müracaat etti. İnsanlar devlet kurumlarını daha çok tercih ediyor. Özel sektörü tercih etmiyor. Tazminatların garantisi olursa işçiler, çalışacak elemanlar o zaman özel sektörü de tercih edecek, devlet de yükten kurtulacak."

"Özel sektör, işveren, sanayicinin görevi istihdam sağlamak"

"Özel sektör, işveren, sanayicinin görevi istihdam sağlamak" diyen Çelik, "Ülke ekonomisine üretim yapmak, katma değer üretmek, ihracat yapmak, ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bizim sanayici olmamızın en temel sebebi bu. Yoksa biz faizcilik yapsak bu yatırdığımız paralarla çok rahat hayatımızı yürütebiliriz ama bizim amacımız elimizdeki parayı bulunduğumuz bölgeye yatırım yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.