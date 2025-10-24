Haberler

Yozgat'ta Eskipazar TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Yozgat'ta yapımı tamamlanan Eskipazar 2. Mıntıka TOKİ Konutları, 304 daire ve 4 kapıcı dairesi ile hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.

Yozgat'ta yapımı tamamlanan Eskipazar 2. Mıntıka TOKİ Konutları hak sahiplerine teslim edildi. Toplam 304 daire ve 4 kapıcı dairesinden oluşan projede vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Anahtar teslim töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapılan konutların hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Özkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yolda kararlılıkla ilerliyoruz. Her gün bir güzelliğe, her hafta bir hizmete imza atıyoruz. Sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma kadar birçok alanda ilimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 300 konutun teslimini yapmıştık, bugün ise 304 konutumuzu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye genelinde 500 bin yeni konutun yapımı için de çalışmalar sürüyor. Bu güzel yuvaların hemşehrilerimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Törenin sonunda hak sahiplerine anahtarları teslim edilirken, vatandaşlar da büyük sevinç yaşadı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
