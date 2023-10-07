Yozgat'ta Devlet Destekli Tavuk Üretimi

Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaşayan Halim İlbay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurduğu çiftlikte ürettiği tavukları devlet kurumlarına satıyor.

Çandır'da ticaret yapan İlbay, TKDK aracılığıyla 2014'te verilen hibe destekle 212 büyükbaş kapasiteli çiftlik kurdu.

Besi çiftliğinin ardından tavuk çiftliği üzerine araştırmalara giren İlbay, 2015'te yine TKDK destekleriyle 70 bin kapasiteli et tavuğu kümesi oluşturdu.

İlbay, AA muhabirine, büyükbaş hayvan çiftliğinin birçok yatırımcıya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Çandır'ın, Yozgat'ta TKDK'den en çok hibe alan, en çok proje yapan ilçelerden olduğuna dikkat çeken İlbay, "Büyükbaş besicilik, büyükbaş sütçülük, et tavuğu, kırsal turizm alanında otel gibi bir çok yatırım yapıldı." dedi.

İlbay, 2015'te tavukçuluk üzerine yatırım yaptığını dile getirerek, "TKDK desteğiyle 70 bin civciv kapasiteli iki kümes kurduk. Buraya kuluçkadan çıkmış bir günlük civciv gelir, 42 günde kesime geldikten sonra Et ve Süt Kurumunun Erzincan'daki kesimhanesine teslim ederiz. Kuluçkadan çıkmış bir günlük 70 bin civciv küçük bir kamyonetle geliyor, 40'ncı gün 25 tır ile gidiyor." şeklinde bilgi verdi.

Et ve Süt Kurumunun üreticisi olduklarını belirten İlbay, şöyle konuştu:

"Üretimimiz, Et ve Süt Kurumu markasıyla yine kurumun mağazalarında ve Tarım Kredi Kooperatifleri satış mağazalarında bulunmaktadır. Yani devlet güvencesi altında burada üretim yapıyoruz. Devletten büyük oranda destek alarak bu tesisi yaptık, yine devlet garantisi altında üretim yapıyoruz."

İlbay, Çandır'da TKDK'den yaklaşık 200 milyon lira hibe sağlanarak yatırım yapıldığını ve en az 100 kişinin istihdam edildiğini anlattı.

TKDK'nin hazırlanan projelere göre desteklerini sürdürdüğünü vurgulayan İlbay, şunları kaydetti:

"TKDK, makine ekipman yenileme hibesi de veriyor. Güneş enerjisi yatırımlarına da hibe desteği sağlanıyor. Bu tesiste bizim en büyük giderimiz enerji. Isıtmada elektrik ve kömür kullanılıyor. Güneş enerjisi santrali bağlantı izni aldık. TKDK'den hibeye başvurup çatımıza güneş enerjisi panelleri kuracağız. Et ve Süt Kurumu hızla pazar payını genişletiyor. Biz de buna bağlı olarak ek proje yapmayı, kapasite arttırmayı düşünüyoruz."