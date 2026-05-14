Yozgat'ta 60 besiciye 120 damızlık koç dağıtıldı

Yozgat'ta "Sağlıklı Koçlarla Kan Değişimi Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle 60 besiciye 120 damızlık koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende 60 besiciye ikişer damızlık koç teslim edildi.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarım, hayvancılık ve çiftçilikte bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Özkan, küçükbaş hayvancılıkta hem kan değişimini teşvik etmek hem de ıslah çalışmalarını desteklemek amacıyla üreticilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Özkan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaremizin desteği ve üreticilerimizin katkılarıyla tarımsal üretimi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan seracılığı, bir yandan basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca ahırlarda kullanılmak üzere yeni model büyükbaş ve küçükbaş hayvan çadırları ile çeşitli ekipmanları da üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından kura çekimiyle Sarıkaya ilçesinde 30, Çayıralan ilçesinde 15 ve Çandır ilçesinde 15 yetiştiriciye ikişer damızlık koç verildi.