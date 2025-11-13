Haberler

Yozgat Havalimanı İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Yozgat'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek Yozgat Havalimanı inşaatında ilerleme yüzde 50'ye ulaştı. Havalimanının Aralık 2026'da tamamlanması ve uçuşlara başlaması hedefleniyor.

Yozgat'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek olan Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin, Aralık 2026 tarihinde tamamlanarak uçuşlara başlaması hedefleniyor.

Yozgat'ta ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere inşaatı devam eden Yozgat Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor. Kent merkezine 15 km mesafede bulunan Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde inşa edilen havalimanında yüzde 50'lik bir ilerleme kaydedildi. 450 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden havalimanının 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında"

Havalimanı hakkında bilgiler veren şantiye şefi Selahattin Kabaoğlu, "Terminal binası 3 katlı. Toplam taban alanı 15 bin metrekare. Toplam kapalı alanımız 32 bin metrekare. Şu anda kule binası hariç diğer binaların kaba inşaatları tamamlandı, sıva imalatları devam ediyor. Galeri imalatlarımızda elektrik ve mekanik ekipler çalışıyor. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında. Önümüzdeki yıl sonu itibarıyla teslim etmek istiyoruz. Bu şekilde planladık ve buna göre çalışmaya devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Uluslararası havalimanı. İç hatlar ve dış hatlar tek bir terminal binasında toplanmış. 600 araçlık otoparkı var. 2 bin 600 metre uzunluğunda pistimiz var. 120 metreye 300 metre apron var" dedi.

Yozgat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte, başta Yozgat olmak üzere çevre illerin de ekonomik, turistik ve sosyal kalkınmasına büyük bir ivme kazandırması bekleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
