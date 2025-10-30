Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Yasal Risklere Karşı Güvence

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın, düzenleyici otoritelerin kararları sonrası oluşan yasal ve finansal risklere karşı şirketler için güçlü bir güvence sunduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde rekabeti ihlal gerekçesiyle düzenleyici otoriteler tarafından bazı şirketlere verilen milyarlarca liralık idari para cezaları, şirketlerde ciddi sorunlara yol açıyor. Ceza kararlarının ardından söz konusu şirketlerin hisse senedi değerlerinde keskin düşüşler yaşanabiliyor. Bu durum, yatırımcılar ve hissedarlar nezdinde şirketin itibarında kayba ve artan risk algısına neden oluyor.

Bu bağlamda Yönetici Sorumluluk Sigortası (D&O) yöneticilerin şirket faaliyetleriyle ilgili yasal sorumluluklardan doğan kişisel zararlarını önlerken savunma masraflarını da karşılayarak finansal güvence sunuyor. Bu kapsamda poliçe hem yöneticinin bireysel mal varlığının korunmasını hem de şirket itibarını koruyarak olumsuz durumlarda hızlı toparlanmasına katkıda bulunuyor.

Özellikle iflas veya iflas benzeri durumlarda, yöneticilerin üzerine düşebilecek ağır mali yükümlülükleri bu sigorta ile büyük ölçüde teminat altına alınıyor. Yönetici sorumluluk sigortası aynı zamanda şirket içinde ortaya çıkabilecek yeni düzenlemelere uyumsuzluk veya inceleme durumlarında da destek sunuyor.

Yapılan küresel araştırmalara göre, yöneticilerin yaklaşık dörtte biri, D&O sigortasının kapsamı ve limitlerine dair yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ediyor. Bu nedenle sigorta brokerleri ve risk yöneticileri, poliçelerin doğru anlaşılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Uzmanlar, dava süreçlerinde sigortacılarla sürekli iletişim kurulması ve profesyonel danışmanlık alınmasının önemini vurguluyor. Bu sayede potansiyel riskler öngörülerek uzun vadeli güvence sağlanabiliyor.

KOBİ'ler de D&O'ya yöneliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, karmaşık ekonomik ve düzenleyici ortamında D&O sigortasının risk yönetim stratejilerinde merkezi bir yer edindiğini belirtti.

Artan ekonomik belirsizlik ve yöneticilere yüklenen bireysel sorumlulukların, karar alma süreçlerini etkilediğini vurgulayan Çiftçi, "D&O sigortası, bu kapsamda yöneticilerin yasal tazminat taleplerine karşı korunmasını sağlayarak risk yönetim araç setinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özetle, D&O sigortası yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere özgür karar alma imkanı tanırken, şirket içindeki belirsizliklerle daha sağlıklı baş etmeyi mümkün kılar." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, teknoloji, ilaç/biyoteknoloji ve finans gibi yüksek denetim riskine sahip sektörlerin D&O sigortasına daha fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Çiftçi, yükseköğretim kurumları, sağlık sektörü gibi büyük kar amacı gütmeyen kuruluşların da artan tazminat davaları nedeniyle D&O'ya ilgi gösterdiğini aktardı.

Türkiye özelinde de KOBİ'lerin D&O sigortasına olan ilgisinin öde çıktığına işaret eden Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik belirsizlikler sebebiyle geleneksel sigorta harcamalarını kısmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli işletmeler, D&O'yu bir risk yönetim aracı olarak görerek yöneticilerini koruma altına almaktadır. Bu sayede KOBİ'ler finansal zorluk veya iflas durumlarında bile yönetim kurulu üyelerinin kişisel yükümlülüklerini sınırlayarak, işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır."

Çiftçi, sigortanın alıcı dostu koşullarını korumayı sürdürmesinin beklendiğini, primlerde yatay ya da sınırlı düşüşlerin izlenebileceğini, teminat kapsamının ise genişlemeye devam edeceğini ifade etti.

Poliçe yapısında ve kapsamında önemli değişiklikler beklendiğine işaret eden Çiftçi, siber güvenlik, yapay zeka ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı risklere yönelik yeni teminatların poliçelere entegre edileceği bilgisini verdi.

Çiftçi, şirketlerin güçlü kurumsal yönetişim uygulamaları sergilemesinin, saydam raporlama yapması ve ileri düzey veri analitiği kullanmasının, D&O sigortasında tercih sebebi olmaya devam edeceğini aktardı.

Poliçe iptali durumlarında yöneticilerin geçmiş eylemlerinin korunmasını sağlayacak geriye dönük teminatlar ile sigortacı bildirim şartlarının daha da vurgulanacağını kaydeden Çiftçi, "D&O sigortası gelecekte de yöneticilere ve şirketlere stratejik koruma sağlama aracı olarak öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.