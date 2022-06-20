YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümeye devam ediyor

Anlık çağrı teknolojisiyle hizmet veren Yolo, kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor. Yolo, günümüz şehirlerinin en büyük problemleri arasında yer alan trafik kaosu ve devamında gelen park problemlerine karşı sunduğu kaliteli, hesaplı ve rahat ulaşım çözümleriyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

"2 BİNE YAKIN ARAÇLA HİZMET VERİYORUZ"

Yolo'nun Türkiye'nin milli ve yerli ulaşım teknolojileri şirketlerinden biri ve Türklerin bir araya gelip uluslararası seviyede bir teknoloji şirketi yaratabileceğinin çok iyi bir göstergesi olduğunu ifade eden Yolo'nun Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu şunları söyledi: "Türkiye'de faaliyetlerimize 2016 yılında başladık ve kısa sürede şirketlere hizmet veren özel transferlerle önemli bir büyüme kaydettik. Bugün 2 bine yakın araçla hizmet veriyoruz. E-ticaret sektöründe B2B'de ciddi bir büyüme elde ettik. Havalimanı transferlerinde önemli bir paya sahibiz. B2B'de büyümeye devam etmek istiyoruz ve yeni fırsatlara bakıyoruz. Bir yandan da piyasanın nabzını tutuyoruz."

"ÖNCELİĞİMİZ, SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA BÜYÜYEREK KALICI OLMAK"

2016-2020 yılları arasında çeşitli yatırımlar alan Yolo, sadece kullanıcı dostu değil, aynı zamanda yatırımcı dostu bir şirket olarak varlığını sürdürüyor. YOLO ile başarılı bir girişimcilik örneği gösteren ve iş dünyası tarafından çok sayıda ödüle layık görülen Haydar Çolakoğlu, "Aldığımız yatırımları YOLO'ya duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz. Gerek yatırımlarla gerekse sunduğumuz yenilikçi çözümlerle büyümeyi sürdüreceğiz. Önceliğimiz, sağlam ve emin adımlarla büyüyerek kalıcı olmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurduğumuz sağlam temeller üzerinde, ilkelerimizden taviz vermeden daha da büyümeye devam etmek istiyoruz." dedi.

GİRİŞİMCİLER İÇİN ROL MODEL

Tamamen yerli ve yasal bir uygulama olan YOLO, KDV ve Kurumlar Vergisi ödemeleriyle kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesini sağlıyor. Sunduğu ulaşım çözümlerinin yanı sıra hukuksal alt yapısıyla da YOLO, birçok girişimciye rol model oluyor.

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