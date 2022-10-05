Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri
Ekonomi Haberleri
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gerçek yol şartlarında test edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadesi kullanılarak eyeni görüntüleri paylaşıldı'' ifadelerine ver verildi.
29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlanmaya devam ederken TOGG'un, yeni görüntüleri paylaşıldı.
GERÇEK YOL KOŞULLARINDA TEST EDİLDİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, ''Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.
TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?
Yerli otomobil Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.