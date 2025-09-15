Yolculara Ücretsiz Su İkramı Başladı

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talimatı doğrultusunda yolculara ücretsiz su ikramı AJet ve Pegasus Havayolları'nın iç hat uçuşlarında bugün itibariyle başladı.

Uygulama kapsamında havayolu şirketleri iç hat seferi için uçaklara yolcu başı 1,5 litrelik su şişeler yüklenecek ve bardakla ikram edilecek. Kapalı su almak isteyen yolcular için ise su satışı devam edecek. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasında bulunmuştu.