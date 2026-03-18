Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaya davet etti. Çeşitli otoyollar ve yollar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bazı kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında yürütülecek refüj çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı nedeniyle yolun 2-3. kilometrelerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen drenaj çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde alternatif yolların kullanılması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi önem taşıyor.
Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Samsun yolunun Ankara istikameti 32-33. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yapılan peyzaj çalışmaları nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.