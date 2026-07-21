Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok otoyol ve devlet yolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaretlerine uymaları ve yavaş seyretmeleri gerekiyor. Çalışmalar nedeniyle bazı yollar kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-15. kilometreleri Akyazı-Erenler kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na girişlere ve otoyoldan çıkışlara da izin verilmiyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ile Karapürçek kavşakları arası (Konya-İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri Nurdağı-Narlı kavşakları Gaziantep-Adana istikametinde Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarını giderme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Seydikemer-Söğüt yolunun bazı kesimlerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-Yalova-1. Bölge Hududu Yolu'nun Yalova-Bursa istikameti 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar il sınırı-Konya Devlet Yolu'nun 12-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 25-32. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.