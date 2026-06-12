Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Aydın istikameti 0-1. kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde her iki istikametteki birer şeritte 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-1. kilometrelerinde 12.00-17.30 saatlerindeki patlatmalı çalışmalar dolayısıyla sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Turhal istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45-47. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ve Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü arasındaki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.