Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

TÜRK-İŞ, kasımda 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 29 bin 828 lira, "yoksulluk sınırı"nı 97 bin 159 lira olarak hesapladı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım 2025 sonuçları açıklandı.

AÇLIK SINIRI 30 BİNE DAYANDI, YOKSULLUK SINIRI 97 BİN LİRA

Araştırmaya göre, kasımda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 29 bin 828 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 97 bin 159 lira olarak hesaplandı.

BEKARLARIN HAYATI ZOR

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 38 bin 752 lira oldu. Araştırmaya göre, süt fiyatlarında artış yaşanırken, peynir ve yoğurt fiyatlarında önemli bir değişiklik tespit edilmedi. Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı aynı kaldı. En fazla tüketilen hamsi ve istavrit gibi balık ürünlerinin fiyatının gerilediği belirlendi. Tavuk etinin kilogram fiyatı ise bu ay geriledi. Yumurtanın adet fiyatı bu ay değişmedi.

Kuru baklagiller grubunda kırmızı mercimeğin fiyatı bu ay yine artış gösterirken, nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimeğin fiyatı aynı kaldı. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ekmeğin fiyatı aynı kaldı. Ekmek dışındaki ürünlerden makarna ve pirinç fiyatında az da olsa artış olduğu tespit edildi. Bulgur, ürün grubu içerisinde bu ay en fazla artış gösteren ürün oldu.

SİYAH VE YEŞİL ZEYTİN DİYATI ARTTI

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta, ayçiçek yağı ile tereyağının fiyatı bu ay nispeten değişmezken, margarinin kilogram fiyatı bu ay yine artış gösterdi. Zeytinyağının kilogram fiyatındaki dalgalı seyir bu ay da devam etti.

Siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatlarında artış olduğu gözlemlendi, yağlı tohum ürünlerinde önemli değişiklik görülmedi. Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünlerinin fiyatı aynı kaldı.

Çay ve ıhlamurun fiyatı değişmedi. Diğer ürünlerden reçelin kilogram fiyatı azaldı, bal ve şekerin fiyatı aynı kaldı. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay artış oldu.