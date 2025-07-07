Yingfa Ruineng, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Katıldı

Yingfa Ruineng, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UNGC) resmi katılımını duyurdu.

Sichuan Yingfa Ruineng Technology Co. Ltd. (Yingfa Ruineng) Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UNGC) resmi katılımını duyurdu. Şirket, iş stratejisine sürdürülebilirliği entegre ederek, fotovoltaik sektörünü daha yüksek verimlilik ve daha düşük karbon emisyonları doğrultusunda hızla dönüştürmeye yönelik yenilikleri teşvik etmeyi hedefliyor.

Şirket yaptığı açıklamada, UNGC'ye katılarak ve ilkelerine destek sözü vererek Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) değerlerini temel bir stratejik öncelik haline getirme konusundaki güçlü kararlılığını gösterdiğini belirtti. İleriye dönük olarak şirket, tüm operasyonel alanlarda ESG çabalarını derinleştirmeyi ve daha verimli ve düşük karbonlu bir PV tedarik zincirine geçişe katkıda bulunmayı planlıyor.

Çin'in fotovoltaik endüstri zincirinde önemli bir rol oynayan şirket, yüksek verimli güneş pillerinin Ar-Ge ve seri üretimine odaklanıyor. Bu çözümler, şebeke ölçeğinde güneş enerjisi çiftlikleri ve ticari, endüstriyel ve konut tipi dağıtılmış PV sistemleri dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine hizmet ediyor. Czochralski monokristal silikon külçe teknolojisinin yanı sıra PERC, TOPCon ve arka temaslı (BC) hücre teknolojisi gibi öncü teknolojilerden yararlanan şirket, dönüşüm verimliliğini artırmaya ve seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) düşürmeye devam ediyor.

Şirket, karbon nötrlüğü konusundaki küresel çabalara yanıt olarak ve Çin'in "çift karbon" hedefleriyle uyumlu olarak, üretim süreci boyunca enerji tüketimini ve emisyonları azaltmak için teknolojik yenilikleri ve akıllı üretimi sürekli olarak geliştirdiğini duyurdu. UNGC ile ortaklığı sayesinde şirket, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının optimizasyonunu daha da hızlandıracak ve yenilenebilir enerji uygulamaları konusundaki araştırmalarını derinleştireceğini vurguladı.

Yingfa Ruineng Başkanı Zhang Min, "UNGC'ye katılmak Yingfa Ruineng'in küreselleşme yolunda önemli bir dönüm noktasıdır. Uzun vadeli başarının sadece üstün iş performansında değil, aynı zamanda bir şirketin çevre ve toplum üzerinde oluşturduğu olumlu etkide yattığının farkındayız. İleriye dönük olarak, şirket içi standartlarımızı yükseltmeye ve sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin her yönüne entegre etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şirket, temiz enerji gelişiminin faydalarını herkesle paylaşmayı amaçlayan daha yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir bir enerji geleceğine doğru geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak için uluslararası ortaklarla işbirliği yaparken, teknolojik yeteneklerini ve ESG performansını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

2000 yılında eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, kurumsal sürdürülebilirlik konusunda dünyanın en etkili platformlarından biri olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL