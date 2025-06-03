Yıllık Enflasyon %35,4 ile 2021'den Sonraki En Düşük Seviyeye İndi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu son 3,5 yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır" dedi.