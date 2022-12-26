Yılın son Kabine Toplantısı başladı! Gözler EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdede

2022 yılının son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesi ve Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi açıklaması bekleniyor.

KabineToplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.00'te Beştepe'de başladı. 2022 yılının son Kabine toplantısında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konular masaya yatırılıyor.

BAKAN BİLGİN EYT SUNUMU YAPACAK

Toplantının en önemli gündem maddeleri arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili yapacağı sunum olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgin'den son bilgileri alarak toplantının ardından açıklama yapacak.

ERDOĞAN, KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK

Karadeniz'den gelecek yeni gaz rezervi müjdesinin de ne olduğu merak ediliyor. "Pazartesi günü inşallah sizlerle bir müjdeyi daha paylaşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra müjdeyi de duyuracak.

GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA

Öte yandan asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

SINIR ÖTESİNE OLASI HAREKAT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın terörle mücadelede geldiği son durumu, Ege ve Doğu Akdeniz'deki yeni gelişmeleri Kabine Toplantısı'nda sunacak. Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın temizlenmesi için başlatılması planlanan olası harekat ile ilgili değerlendirmeler ve raporlar da Erdoğan'a aktarılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yurt içindeki terör, uyuşturucu ve suçlarla mücadelede gelinen durum hakkında bilgi verecek.