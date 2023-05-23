'Yılın Sağlık Yöneticisi' Medipol'den çıktı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, 7'nci Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında "Yılın Sağlık Yöneticisi" ödülünü aldı.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen 7'nci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu.

Ece Erken ve Mesut Yar'ın sunumu ile organize edilen törene, iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından isimler katıldı. Törende Dr. Üstün'e ödülü yönetmen Murat Uygur tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üstün, "Daha önce parçası olduğum Medipol Sağlık Grubu adına sahnede yerimi almıştım, şimdi bu ödülü mesleğimin 25. yılında şahsım, sağlık yönetimi bilimi ve diğer meslektaşlarım adına alıyorum. Beni bu ödülle onurlandıran ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.