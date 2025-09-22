Yılın Ahisi Feridun Kemallarlı'dan Genç Esnaflara Sabır Tavsiyesi

Edirne'de yarım asrı aşkındır aynı mesleği devam ettiren "Yılın Ahisi" Feridun Kemallarlı (73) çırak ve kalfalara işlerini uzun yıllar devam ettirebilmeleri için "sabırlı" olmaları önerisinde bulundu.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında oluşturulan kortej 25 Kasım Stadı'ndan bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, 38. Ahilik Haftası etkinliklerinin Kırşehir merkez olmak üzere tüm kentlerde gerçekleştirildiğini söyledi. Kurt, Ahiler'in her yönüyle çalışma hayatına örnek olduğunu belirtti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selçuk Gül de Ahiler'in olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her davranışında dürüst ve güvenilir kişiler olduğunu kaydetti.

"Sabırlı olsunlar işlerini sevsinler"

"Yılın Kalfası" Duha Akan ve "Yılın Çırağı" Hüseyin Can Esen ile törende bir araya gelen Kemallarlı, tebrik ederek, işlerinin devamını ve başarı diledi.

Yarım asrı aşkın elektrik tesisatı ve elektrikli ev aletleri tamiratı işini yaptığını belirten Kemallarlı, "1972'den beri mesleğimi severek yapıyorum, 53 yıl oldu. Gençlerimize sabırlı olmalarını öneriyorum. İşlerinin uzun yıllar devamı için sabırlı olsunlar işlerini sevsinler. Severlerse işlerinin devamı olur. İşime çırak olarak başladım, iş hayatım boyunca 11 çırak yetiştirdim." dedi.

Esen de "Yılın Çırağı" seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, ahşap doğrama işini uzun yıllar yapmak istediğini ifade etti.

"Yılın Kalfası" seçilen Duha Akan ise dedesinden el aldığı aşçılık mesleğini severek yapacağını kaydetti.

Törene Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Cenk Ergüden, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, önceki dönek ahileri ve esnaflar katıldı.