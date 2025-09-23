Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Kemik Kanseri için Yenilikçi Protez

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından geliştirilen otonom kontrollü ve uzatılabilir tümör protezi, kemik kanseri tedavisinde büyüme çağındaki çocukların gelişim sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kemik kanseri tedavisinde bir ilke imza atan Türk bilim insanları, özellikle büyüme çağındaki çocukların hayatını önemli ölçüde değiştirebilecek bir teknolojiye imza attı.

YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Dr. Sıtkı Kocaoğlu tarafından geliştirilen otonom kontrollü ve uzatılabilir tümör protezi, çocuklarda en hızlı ilerleyen kanser türleri arasında yer alan ve uzuv kaybına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabilen kemik kanseri sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Protez, tümörlü kemiğin vücuttan çıkarılması yerine uzatılabilir kemik tümörü protezinin kemiğin yerini almasını kapsıyor. Piyasadaki tümör protezlerinden tamamen ayrışarak sağlıklı ve protezli uzuv arasındaki uzunluk farkını otomatik olarak algılayan ürün, özellikle büyüme çağındaki çocukların gelişimlerine uygun şekilde gerekli uzamayı sağlıyor. Böylelikle, gelişim çağındaki çocukların son derece zahmetli ameliyatlar olmasının ve bazı uzatma sistemlerinde maruz kalınan radyasyonun önüne geçiliyor.

İstanbul'da düzenlenen ISIF 2025 Uluslararası Buluş Fuarı'nda öne çıkan protez, TÜRKPATENT Best Academic Invention ödülüne layık görüldü. Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak tarafından Prof. Dr. Akdoğan'a takdim edildi.

Çocukların sağlıklı büyümesine imkan tanıyor

Mevcut tedavi yöntemlerinde bacak uzarken sabit kalan protez, çocuklarda ciddi boy farklarına, tekrar eden operasyonlara ve ağır fiziksel travmalara neden olabiliyor. Bu yeni protez ise özellikle gelişim çağındaki çocukların sağlıklı büyümesine imkan tanıyor.

Kablosuz şarj edilebilen dahili bataryası sayesinde hiçbir fiziksel bağlantı kurmadan kullanılabilen protezde, otonom uzatma yeteneği bulunuyor. Bu yetenek sayesinde protez, kanserli kemiğin çıkarılmasının ardından vücuda takılıyor ve sağlıklı uzuvla arasındaki uzunluk farkını otomatik olarak algılayarak kendiliğinden uzamasını sağlıyor. Makine öğrenmesiyle ürün, hastanın yatar pozisyonda olduğunu anlayarak uzatma işlemini yapabiliyor.

Çocukların büyüme sürecine uyum sağlayan ve yaşam kalitesini artıran buluş, Avrupa'nın yanı sıra Japonya ve Çin'de koruma altına alındı.