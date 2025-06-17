Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 40 Milyon Lira Bütçeli Yıldız Kaşifleri Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın, girişimci öğrencileri desteklemek için hazırladığı 40 milyon lira bütçeli Yıldız Kaşifleri Programı'na 46 takım girmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programın ilk etabının girişimleri belli oldu.

Programa başvuran 81 ekip arasından seçilen 46 girişimci takım, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki "Tarihi Hamam"da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Yapay zekadan savunma sanayisine, sağlık teknolojilerinden otonom sistemlere kadar kritik alanlarda projeler geliştiren genç kaşifler, Türkiye'nin teknoloji geleceğine yön vereceklerinin ilk sinyallerini verdi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, programın, öğrenciler için sıradan bir destek mekanizması olmadığını, özellikle gençlere yönelik bir inanç beyanı olduğunu vurguladı.

Üniversitenin 114 yıllık bilimsel mirasının, girişimcilik ve teknolojiyle harmanlanarak gençlerin hayallerine destek verdiğini belirten Debik, "Yıldız Kaşifleri, bir destek programı olmanın ötesinde bir fikre, bir emeğe, bir hayale verilen güçlü bir cevaptır ve bu cevabın arkasında 114 yıllık geçmişiyle Yıldız Teknik Üniversitesi vardır. Programımızın ilk çağrısına başvuran 81 ekip arasından seçilen 46 girişimci ve TEKNOFEST takımımızla yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Debik, projeler arasında yapay zekadan biyomedikal teknolojilere, savunma sanayinden enerji çözümlerine kadar Türkiye'nin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt üreten çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Biz biliyoruz ki tek başına bilgi yetmez; o bilginin üretime, ürüne, çözüme dönüşmesi gerekir. Bu program, tam olarak bu dönüşümü hedeflemektedir. YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz bu program, 40 milyon liralık rekor bütçesiyle öğrencilerimize yönelik bir finansal desteğin ötesinde gençlerimize yönelik bir inanç beyanıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bütçeyle takımlara ekipman ve yarışma desteği sağladıklarını anlatan Debik, şunları kaydetti:

"Sevgili gençlerimize, yani Yıldız Kaşiflerimize sesleniyorum; sizler bu ülkenin gelecek vizyonunda söz sahibi olacak nesilsiniz. Şunu unutmamanızı isterim ki siz geliştikçe biz destek olacağız, siz yürüdükçe biz yol açacağız. Akademisyenlerimizle, teknoparkımızla, laboratuvarlarımızla her zaman arkanızdayız. Yeter ki siz, fikrinize inanmaktan ve hayallerinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin."

"Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir ekosistem"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip de programın bir ekosistem ve vizyon inşası olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda genç zihinlerin gücünü ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir ekosistemi konuştuklarını anlattı.

Programa yoğun ilgi gösterildiğine işaret eden Garip, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun ilgi, bize şunu kanıtladı. Gençler hazır, ülke hazır, zemin hazır... Yıldız kaşifliği inovatif düşünceyi, tasarım gücünü ve uygulama kabiliyetini ön plana çıkaran, yeni nesil bir eğitim ve öğretim aracıdır. Uçtan uca içeriği, destek miktarı ve sürekliliği dikkate alındığında önemli sonuçları, etkileri olabilecek bir proje için bir araya gelmiş bulunuyoruz. "

Garip, Teknopark denilince akla, "akademi", "özel sektör" ve "inovasyon" kelimelerinin çağrışım yaptığını vurgulayarak, bundan sonra 4. ayak olarak da "öğrenci girişimciler" kavramının ekleneceğini aktardı.

Programın, tüm üniversitelere örnek teşkil edeceğini belirten Garip, şunları kaydetti:

"Halihazırda bile girişimcilik dünyasında ses getirmiş, beğeni almış ve konuşulur hale gelmiş bir projedir Yıldız Kaşifliği. Bu nedenle yeni modüller ile geliştirilebilir ve 'tematik' alanlarda da ayrıca proje destek paketi açıklanabilir. Bu konu üzerinde düşündüğümüz bir nokta. Çünkü biliyoruz ki destek verdiğiniz gençler, sadece proje üretmez, gelecek üretir. Bu ülkenin geleceği, sizin gibi kaşiflerin omzunda yükseliyor. Biz her zaman yanınızda olacağız."