Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları"nı 15'inci kez ödüllendirdi

Yıldız Holding şirketlerinin projelerinin yarıştığı 'Senenin Yıldızları Ödül Töreni' bu sene 15'inci yılını kutladı. İş sonuçlarına odaklanan projelerin yanı sıra sosyal etki yaratan çalışmaların da ödüllendirildiği yarışmaya 10 farklı kategoride 236 proje başvurusu gerçekleşti. Bu projeler arasından kazananlar holdingin 75 bin çalışanı ve ana jürinin oylamasıyla seçildi. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından holding çalışanlarını bir araya getiren 'Senenin Yıldızları Ödül Töreni', Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde vefat eden Yıldız Holding çalışanlarının ve vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan program, Yıldız Holding Global Hukuk ve Kamu İlişkileri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın'ın konuşmasıyla devam etti. Ödül törenine konuk olarak katılan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de sürdürülebilirlik konulu bir konuşma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi