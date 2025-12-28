Haberler

Konya'da kokina çiçeği yılbaşı öncesi ilgi görüyor

Konya'da yılbaşının simgesi haline gelen kokina çiçeğine olan talep, her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Çiçekçiler, kokina buketlerinin 700-800 lira arasında satıldığını ve yılbaşında tercih nedenini aktarıyor.

Yılbaşına günler kala Konya'da çiçekçilerde kokina hazırlığı devam ediyor.

Kokina çiçeğine Konya'da rağbet son yıllarda daha da artıyor. Kokina çiçeğinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ve yılbaşının simgesi olduğunu ifade eden çiçekçiler, talep konusunda yaş aralığının olmadığını belirtti. Buket halinde satılan kokinanın fiyatı ise 700-800 liradan başlıyor. Konya'da çiçekçilik yapan Metin Dikici, 30 yılı aşkın süredir çiçekçilik yaptıklarını, dededen oğula, babadan da toruna sürdüreceklerini belirtti. Kokina çiçeğinin yılbaşının simgesi olarak geçtiğini söyleyen Metin Dikici, "Son zamanlarda artık Aralık ayı geldiği zaman kokina hem insanlar arasında hem sosyal medyada gündem haline geliyor. Bir rivayete göre kokina çiçeği sahibine verildikten sonra bir yıl boyunca hiç solmadan eğer durursa sahibine şans, bereket ve mutluluk getirdiğine inanılır" dedi.

Kokinanın iki farklı bir çiçek olduğunu ifade eden Metin Dikici, "Ruscus adı verilen yeşilliğin üstüne sonradan eklenen kırmızı meyvelerden oluşan bir çiçektir. Kadınların yılbaşı geldiği zaman eşlerinden, erkek arkadaşlarından bir kokina çiçeği beklentisi oluyor. Bu da ister istemez bizim satışlarımıza olumlu yönde yansıyor. Hatta daha yeni zaten iki tane arajman siparişi aldık. Üzerine de 'Birden bire hayatımın tümü oldun' notuyla da iki tane sipariş hazırlamış bulunduk" şeklinde konuştu.

Demetlerin fiyat aralıklarının 700-800 liradan başladığını belirten Metin Dikici, "İçine eklediğimiz güllere veyahut da farklı aparatiflere göre ayıcık ekliyoruz, kozalak ekliyoruz. Bazıları papatya istiyor. Ama tek demet kokinalarımız 700'den başlıyor. İçine eklediğimiz çiçeklere göre değişiklik bulunuyor. Yaş aralığı yok. 10-11 yaşında kız kardeşine götürenler, işte 40-45 yaşında ablasına ya da daha yaşlı 60-65 yaşında bile eşine götüren amcalarımızı gördüm. Herhangi bir yaş aralığı bulunmamaktadır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
