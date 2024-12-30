Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimleri Yoğunlaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapan işletmelerde denetimlerini artırdı. Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatlar, ürün bandrolleri ve hijyen koşulları kontrol edildi. Müdür Suat Parıldar, 2024 yılında 132 bin 800 gıda işletmesinde 225 bini aşkın denetim yapıldığını açıkladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Kadıköy'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Sıklığı artırılan denetimler, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, yıl boyunca gıda denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Parıldar, 2024 itibarıyla kentte 132 bin 800 gıda işletmesinde 225 bini aşkın denetim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin gerek idari gerekse adli yaptırımların yerine getirildiğini ifade etti.

Yılbaşı yaklaşırken alkollü mekanlarda denetimlerin Bakanlıkça artırıldığına işaret eden Parıldar, şu bilgileri verdi:

"Sektörel anlamda da içinde bulunduğumuz zaman zarfında, yılbaşıyla ilgili hem gıda sunumu yapan hem gıda üreten ve alkollü içki sunumu yapan yerlerde yoğun denetim çalışması yapıyoruz. Sadece dün itibarıyla bu tür işletmelere binin üzerinde denetim gerçekleştirdik. Bu da ne kadar yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştirdiğimizi gösteriyor."

Bu dönemde de tüketicilerin sağlıklı ve kontrollü gıdaya erişmeleri için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Parıldar, işletmelerde gıdayla ilgili hijyen şartlarına, aynı zamanda etiket bilgilerine, etiketin doğru şekilde olup olmadığına, ürün izlenebilirliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin denetimlerin yapıldığını anlattı.

Parıldar, "Alkollü içki sunan yerlerde de bandroller üzerinde kontroller gerçekleştirerek ürünün sahte olup olmadığı, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yerde üretilip üretilmediğine ilişkin denetimleri yapıyoruz." dedi.

"İşini doğru yapan yüzde 97'yi korumakla mükellefiz"

Denetimler sonucunda sahadan elde ettikleri bulguları paylaşan Parıldar, şöyle devam etti:

"Bizim 2024'te yaptığımız denetimlerde 225 bin denetim içerisinde 8 bin 769 uygunsuz denetim var. Bunu yüzdelik dilime vuracak olursak da burada yüzde 3'lük bir uygunsuz denetim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda tüketici sağlığını korurken, tüketiciye uygun gıdanın erişmesini sağlamak üzere yoğun bir görev yaparken, Sayın Bakanımızın da her ortamda dile getirdiği gibi, işini doğru yapan yüzde 97'yi de korumakla mükellefiz. Onların hakkını, hukukunu korumaya yönelikte faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İlimizde alkollü içki sunan, satan yerlerle ilgili 2024'te yaklaşık 51 bin denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler içerisinde de uygunsuz olanlarla ilgili hem idari hem de adli yönden gerekli yaptırımları yerine getirdik."

Vatandaşların ekipleri sahada denetim yaparken gördüğünde mutlu olduğunu ifade eden Parıldar, 7 gün, 24 saat tüketicinin emrinde olduklarını, 2025'te de denetimlerin daha fazla gayretle yapılıp, aynı yoğunlukla devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
img

Ufacık serada üretiyor, ayda 660 bin TL kazanıyor
img

DEM-İmralı görüşmesi, Cumhur İttifakı ortağını küplere bindirdi
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler

Son Dakika Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL? Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Uzak Şehir 8. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! 30 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 30 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.