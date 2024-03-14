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Yeşim Grup, 2027 Stratejilerini Belirlemek İçin Çalıştay Düzenledi

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Yeşim Grup, Türkiye, Mısır ve Moldova'da üretim yapan fabrikalarının yöneticilerinin katılımıyla 2027 stratejilerini belirlemek adına bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda müşteri büyüme hedefleri, kapasite yönetimi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan kaynakları gibi konular ele alındı.

Yeşim Grup, 2027 stratejilerini belirlemek adına Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Moldova'da üretim yapan fabrikalarınyöneticilerininkatılımıyla strateji çalıştayı düzenledi.

Yeşim Grup, 7-8-9 Mart tarihlerinde tüm yönetim kadrolarının katılımıyla Sapanca'da gerçekleştirilen strateji çalıştaylarıyla 2027 stratejilerini masaya yatırdı. Yeşim Strateji Planlama ve Geliştirme Müdürü Pakize Öztürk'ün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştaylarda, Yeşim'in müşterilerinin büyümelerine göre hizalanma stratejisi, kapasite yönetimi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan kaynakları gibi konular detaylarıyla ele alındı.

Programın ilk gününde Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya ve Co CEO Selim Şankaya açılış konuşmalarını yaparak üç günlük çalıştaylar için start verdi. İlk bölümde Yeşim'in müşteri büyüme hedeflerine nasıl ulaşılacalığına dair süreç projelerine odaklanılırken; kapasite kullanımı, rekabet artırıcı maliyet yönetimi çalışmaları, kalite, modernizasyon ve verimlilik artırılması gibi konular da ele alındı.

İnovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularının masaya yatırıldığı ikinci bölümde ise Tanyer Sönmezer, Ufkun Ötesi sunumuyla Yeşim Grup yöneticilerine geleceğin trendleriyle ilgili bilgiler verdi. Sunumun ardından grup çalışmaları ile geleceğe yönelik projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Çalıştayların son gününde ise Yeşim Grup'un 'Önce İnsan' felsefesi ele alınarak, insan kaynakları alanındaki proje ve hedefler paylaşıldı. Öte yandan çalıştayın son bölümünde Yeşim kültürü ve değerlerini hizalamak adına PDR Grup'tan Biltor Ulucay, İletişim Prensipleri ve Geribildirim konusunda bir konuşma yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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